Коронавирус в Томске: + 45 новых случаев заражения

Число заболевших коронавирусом томичей продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 14 августа, в Томской области выявлено45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 885 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено заболевших 5 065 новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 114 пациентов скончались, 6 568 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 912 823 человек, 15 498 скончались, 722 964 выздоровели.