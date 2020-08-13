Еще одна смерть от COVID-19 зафиксирована в Томской области

Еще один житель нашего региона скончался от коронавируса. Фото: из открытых источников

Сегодня, 13 августа, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

- Томская область... умерли..49 ( +1 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- Скончавшийся пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердца и почек. У него была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония с осложнением в виде формирования сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, а также инфарктом почек, - прокомментировали представители регионального оперштаба.

Ранее сообщалось, что 13 августа в Томской области выявлены 48 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 4 840 человек.