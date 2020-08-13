Коронавирус в Томске: + 48 новых случаев заражения

Число заболевших коронавирусом в регионе превысило 4,8 тыс. человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 13 августа, в Томской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 840 подтвержденных случаев

За последние сутки в стране выявлено 5 057 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 124 пациента скончались, 6 098 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 907 758 человек, 15 384 скончались, выздоровели.