Еще двое жителей Томской области скончались от коронавируса

Жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии стали 45 томичей. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 9 августа, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевшего COVID-19.

— Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции двух человек. У обоих инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, сепсисом. Пациенты входили в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, один из умерших страдал ожирением, что также повлияло на ухудшение самочувствия, - прокомментировал региональный оперштаб.

Таким образом, число жертв пандемии в нашем регионе достигло 45 человек.