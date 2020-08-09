Коронавирус в Томске: + 50 новых случаев заражения

В Томской области зафиксировано 50 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 9 августа, в Томской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 626 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 77 пациентов скончались, 3 215 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 887 536 человек, 14 931 скончались, 693 422 выздоровели.