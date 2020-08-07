Еще один житель Томской области скончался от COVID-19

Еще один наш земляк стал жертвой нового коронавируса. Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 августа, стало известно о смерти от COVID-19 еще одного жителя Томской области. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

- Томская область...умерли.. 43(+ 1 за последние сутки), - говорится в сообщении. Напомним, по данным на 6 августа в нашем регионе было зафиксировано 42 смерти от коронавируса.

- Зарегистрирована смерть одного человека от коронавирусной инфекции, которая протекала в тяжелой форме и осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, а также респираторным дистресс-синдромом. Пациент входил в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что 7 августа в Томской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 4 525 человек.