Коронавирус в Томске: + 54 новых случая заражения

Число заболевших коронавирусом томичей продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 августа, в Томской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 525 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлен 5 241 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 119 пациентов скончались, 7 235 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 877 135 человек, 14 725 скончались, 683 592 выздоровели.