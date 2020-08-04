Лихачи под «градусом»: за минувший уик-энд на томских дорогах поймали 40 нетрезвых водителей

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:22:45+03:00

Еще 59 жителей региона управляли автомобилями, не имея или будучи лишены прав

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В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, Госавтоинспекция усилила работу по выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения. К их числу относится и управление транспортными средствами в состоянии опьянения,

- За прошедшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции на территории Томской области было выявлено 40 водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Также отмечается, что были выявлены еще 59 человек, управлявших автотранспортом, будучи лишенными, либо не имеющими водительских прав. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД РФ. В общей сложности, полицейские выявили 844 факта нарушений Правил.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что нарушение Правил зачастую приводит к трагическим последствиям – в результате бездумных поступков получают ранения и гибнут люди.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные на дорогах региона произошел несколько серьезных аварий, в том числе, с человеческими жертвами. Так, 1 августа на трассе Томск- Каргала –Колпашево при столкновении двух иномарок погиб водитель, пострадали два пассажира, в том числе 9-месяная малышка.

фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU