Лихачи под «градусом»: за минувший уик-энд на томских дорогах поймали 40 нетрезвых водителей
В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, Госавтоинспекция усилила работу по выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения. К их числу относится и управление транспортными средствами в состоянии опьянения,
- За прошедшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции на территории Томской области было выявлено 40 водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Также отмечается, что были выявлены еще 59 человек, управлявших автотранспортом, будучи лишенными, либо не имеющими водительских прав. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД РФ. В общей сложности, полицейские выявили 844 факта нарушений Правил.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что нарушение Правил зачастую приводит к трагическим последствиям – в результате бездумных поступков получают ранения и гибнут люди.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные на дорогах региона произошел несколько серьезных аварий, в том числе, с человеческими жертвами. Так, 1 августа на трассе Томск- Каргала –Колпашево при столкновении двух иномарок погиб водитель, пострадали два пассажира, в том числе 9-месяная малышка.
фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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