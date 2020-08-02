2020-08-02T09:00:04+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на трассе под Томском: погиб водитель, пострадал годовалый малыш

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Вчера вечером, около 22 часов 24 минут, на 36-ом километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево столкнулись влобовую две легковых Тойоты. Водитель одной из них погиб на месте, пострадали двое пассажиров, среди них ребенок 2019 года рождения, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

- По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Тойота Филдер, двигаясь со стороны г. Томска в сторону с. Мельниково, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Тойота Королла под управлением водителя 1977 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Тойота Филдер погиб на месте происшествия, два пассажира автомобиля Тойота Королла, в том числе ребенок 2019 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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