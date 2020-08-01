2020-08-01T10:59:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19

Общее число жертв пандемии в регионе достигло 37 человек
Алина Пермякова
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Еще один житель Томской области скончался от COVID-19.Еще один житель Томской области скончался от COVID-19.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 1 августа, стало известно о смерти от коронавируса еще одного жителя Томской области. Общее число жертв пандемии в нашем регионе выросло до 37.

- Смерть пациента от коронавируса наступила в результате крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, гипертонией, постинсультным состоянием и дыхательной недостаточностью,- сообщили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что 1 августа в Томской области было выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 4 210.

ИСТОЧНИК KP.RU

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