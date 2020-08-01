Коронавирус в Томске: + 60 новых случаев заражения

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:35:59+03:00

Число заболевших в регионе продолжает расти. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 1 августа, в Томской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4210 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 462 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 95 пациентов скончались, 8 114 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 845 443 человек, 14 058 скончались, 646 524 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU