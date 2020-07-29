Оперштаб: еще два жителя Томской области умерли от COVID-19
Сегодня, 29 июля, стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, имевших подтвержденный COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе теперь составляет 33 человека.
- Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям. У обоих инфекция осложнялась крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии и респираторным дистресс-синдромом.,- сообщил региональный оперштаб.
Ранее сообщалось, что 29 июля в Томской области выявлен 61 новый случай заражения COVID- 19. Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 4040 томичей.
ИСТОЧНИК KP.RU