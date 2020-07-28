2020-07-28T11:10:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Свыше 70 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

В общей сложности победили «корону» уже 2484 жителя региона
Алиса Селезнева
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В коечном фонде для "ковидных" пациентов становится больше свободных мест.В коечном фонде для "ковидных" пациентов становится больше свободных мест.Фото: из открытых источников
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Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 71 жителя Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 484 человека, сообщил во вторник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что общее число заболевших в Томской области достигло 3979 человек , 31 скончался.

Также по данным оперштаба, на 28 июля коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Томской области составляет 0,78 (вчера он был 0,74).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий поэтапной отмены ограничений, введенных режимом самоизоляции и повышенной готовности. На протяжении последних четырех дней этот показатель в регионе ниже 1.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных больных, свободны 64,1% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%), а охват населения тестированием - 297 человек на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения).

Добавим, режим повышенной готовности в Томской области действует до субботы, 1 августа. Будет ли он продлен или отменен – пока не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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