Свыше 70 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки
Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 71 жителя Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 484 человека, сообщил во вторник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что общее число заболевших в Томской области достигло 3979 человек , 31 скончался.
Также по данным оперштаба, на 28 июля коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Томской области составляет 0,78 (вчера он был 0,74).
Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий поэтапной отмены ограничений, введенных режимом самоизоляции и повышенной готовности. На протяжении последних четырех дней этот показатель в регионе ниже 1.
В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных больных, свободны 64,1% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%), а охват населения тестированием - 297 человек на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения).
Добавим, режим повышенной готовности в Томской области действует до субботы, 1 августа. Будет ли он продлен или отменен – пока не сообщалось.
ИСТОЧНИК KP.RU