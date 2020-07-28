Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса

28 Июль 2020 2020-07-28T10:50:05+03:00

Еще один житель региона стал жертвой коронавируса. Фото: из открытых источников

Число жертв пандемии в регионе выросло до 31 человека

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Сегодня, 28 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 31 человека.

- Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась легочно-сердечной недостаточностью, гипертонией и постинфарктным состоянием. Умерший также входил в группу риска по возрасту,- сообщил региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 28 июля в Томской области выявлено 53 новых случая заражения COVID- 19. Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 3 979 томичей.

ИСТОЧНИК KP.RU