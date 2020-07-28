2020-07-28T10:33:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 3979
Алиса Селезнева
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Число заболевших в Томской области продолжает ежедневно расти.Число заболевших в Томской области продолжает ежедневно расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 28 июля, в Томской области выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3979 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 395 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 150 пациентов скончались, 8 888 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 823 515 человек, 13 504 скончались, 612 217 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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