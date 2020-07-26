Пенсионер, пропавший на севере Томской области, найден погибшим
Об этом сообщил региональный поисковый отряд «Лиза Алерт»
К сожалению, пропавший мужчина найден погибшим.Фото: из открытых источников
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21 июля в Колпашево пропал 68-летний местный житель, Анатолий Николаевич Кузьмин. К его поискам, по просьбе родственников, подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Томской области". Вчера в официальной группе сообщества в соцсетях появилась информация, что поиски прекращены.
- Кузьмин Анатолий Николаевич найден, погиб. Наши соболезнования родным и близким. Благодарим тех, кто принимал участие в поиске, – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства гибели пожилого мужчины не разглашаются.
ИСТОЧНИК KP.RU