В Томской области волонтеры ищут пропавшего пожилого жителя Колпашева

23 Июль 2020 2020-07-23T13:58:02+03:00

Добровольцы и неравнодушные граждане ищут пропавшего сибиряка Фото: из открытых источников

Он исчез из дома пару дней назад

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Томской области» ищут пропавшего 68-летнего жителя города Колпашево. Местонахождение Анатолия Кузьмина неизвестно с 21 июля 2020 года. Об этом сообщается в группе поискового отряда в социальной сети.

«Колпашево, внимание! Пропал Кузьмин Анатолий Николаевич, 68 лет», – сообщают волонтеры.

Особые приметы: носит усы.

Приметы: рост 171 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие, глаза зеленые.

Одежда: камуфляжная куртка, камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги, камуфляжная кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU