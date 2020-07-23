2020-07-23T13:58:02+03:00
Происшествия

В Томской области волонтеры ищут пропавшего пожилого жителя Колпашева

Он исчез из дома пару дней назад
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Добровольцы и неравнодушные граждане ищут пропавшего сибирякаДобровольцы и неравнодушные граждане ищут пропавшего сибирякаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Томской области» ищут пропавшего 68-летнего жителя города Колпашево. Местонахождение Анатолия Кузьмина неизвестно с 21 июля 2020 года. Об этом сообщается в группе поискового отряда в социальной сети.

«Колпашево, внимание! Пропал Кузьмин Анатолий Николаевич, 68 лет», – сообщают волонтеры.

Особые приметы: носит усы.

Приметы: рост 171 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие, глаза зеленые.

Одежда: камуфляжная куртка, камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги, камуфляжная кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске пожарные спасли мужчину и его кота из горящей квартиры
Росгвардия задержала нарушителя, пытавшегося пробраться через «колючку» в Северск
В Томской области волонтеры ищут пропавшего пожилого жителя Колпашева
В медсанчасти № 2 Томска , где лечат пациентов с коронавирусом, заработал компьютерный томограф
В Томской области завершается капитальный ремонт библиотеки села Ново-Кусково
В Томской области поисковики установили судьбу солдата через 75 лет после его гибели
Томича обманули мошенники после старой покупки “некачественных” лекарств
Ростехнадзор потребовал приостановить работы на одном из месторождений Томской области
Томский бизнесмен погасил задолженность по аренде перед мэрией после ареста КамАЗа
Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения
Единый номер спасения «112» заработает с 28 июля на всей территории Томской области
МЧС: 14 человек утонули на водоемах Томской области с начала 2020 года
В Томске установят 200 новых оцинкованных контейнеров для бытовых отходов
В Каргасокском районе выявлено 48 больных коронавирусом
Семеро томских школьников стали лучшими на главной олимпиаде страны
21-летний пьяный лихач и его подруга оказались в больнице после ночных «покатушек» в томском селе