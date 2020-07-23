В Томской области волонтеры ищут пропавшего пожилого жителя Колпашева
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Томской области» ищут пропавшего 68-летнего жителя города Колпашево. Местонахождение Анатолия Кузьмина неизвестно с 21 июля 2020 года. Об этом сообщается в группе поискового отряда в социальной сети.
«Колпашево, внимание! Пропал Кузьмин Анатолий Николаевич, 68 лет», – сообщают волонтеры.
Особые приметы: носит усы.
Приметы: рост 171 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие, глаза зеленые.
Одежда: камуфляжная куртка, камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги, камуфляжная кепка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU