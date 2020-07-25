2020-07-25T12:13:30+03:00
Общество

В Томске разрешили открыть еще 59 летних веранд

Таким образом, в городе можно посетить 90 учреждений
Алина Пермякова
Поделиться:
Все учреждения прошли проверку.Все учреждения прошли проверку.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

25 июля региональный оперштаб разрешил работу еще 59-ти летних веранд в Томске. Таким образом, с сегодняшнего дня открыты для посещения 90 учреждений общественного питания, сообщила пресс-служба администрации области.

Список всех работающих заведений можно найти по ссылке.

Для сотрудников открытых летних веранд обязательны: работа персонала в средствах индивидуальной защиты; организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню (или онлайн-меню); расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами.

Также за столом могут сидеть не более двух человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи (до четырех человек). При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).

Напомним, 21 июля в Томске начала работу 31 летняя веранда. Все учреждения прошли проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина пострадал от лобового столкновения в ДТП в Томске
В Томске разрешили открыть еще 59 летних веранд
Томская танцевальная команда снялась в клипе известного столичного артиста
Коронавирус в Томске: + 55 новых случаев заражения
За шесть месяцев обрабатывающие производства Томской области выросли на 7,4%
Томская компания "Сибагро" заплатит более 22 миллионов рублей за свалку помета
С 1 августа томичи смогут вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию
Взрослый и пятеро детей пострадали в ДТП в Колпашевском районе Томской области
Томскую пенсионерку, захотевшую заработать на инвестициях, мошенники "нагрели" на 830 тыс. рублей
В Томской области продавцы некачественного бензина после проверок оштрафованы
Томская область и Кузбасс возобновили автобусное сообщение между собой
Клещи продолжают свое наступление на жителей Томской области
В Томской области инспекторы обнаружили в лесах 120 незаконных рубок
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Более половины томских школ и детских садов готовы к отопительному сезону
Коронавирус в Томске: + 49 новых случаев заражения
Два автомобиля столкнулись в поселке Светлом в Томске, пострадал ребенок и двое взрослых
Житель Томской области скамейкой забил женщину до смерти
В «ковидном» госпитале СибГМУ заняты почти все койки и отключили горячую воду
Коронавирус в Северске: число заразившихся горожан выросло до 226
Колледжи и техникумы Томской области проверят на безопасность к новому учебному году
Тело пожилого мужчины обнаружено под окнами многоэтажки на Каштаке в Томске
Томских коллекторов, нарушавших права должников, оштрафовали на 370 тыс. рублей
Вместо неиспользованных авиабилетов томским пассажирам могут выдать ваучеры
Десять выпускников Томска набрали 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике