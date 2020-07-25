В Томске разрешили открыть еще 59 летних веранд

25 Июль 2020 2020-07-25T12:13:30+03:00

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25 июля региональный оперштаб разрешил работу еще 59-ти летних веранд в Томске. Таким образом, с сегодняшнего дня открыты для посещения 90 учреждений общественного питания, сообщила пресс-служба администрации области.

Список всех работающих заведений можно найти по ссылке.

Для сотрудников открытых летних веранд обязательны: работа персонала в средствах индивидуальной защиты; организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню (или онлайн-меню); расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами.

Также за столом могут сидеть не более двух человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи (до четырех человек). При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).

Напомним, 21 июля в Томске начала работу 31 летняя веранда. Все учреждения прошли проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU