Бронируем столики: завтра в Томске откроются больше 30 летних веранд

20 Июль 2020 2020-07-20T13:52:34+03:00

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Сегодня, 20 июля, региональный оперативный штаб принял решение разрешить работу в Томске летних веранд учреждений общественного питания, которые соответствуют установленным рекомендациям. Завтра, 21 июля, в областном центре откроется 31 заведение, которое прошло предварительную оценку готовности начать работу, - сообщает пресс-служба областной администрации.

- В наш адрес направили уведомления о готовности работать в формате летних веранд с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций 60 предприятий общепита, - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента потребительского рынка администрации Томской области Станислав Долгушин. – Комиссия оценила готовность к работе 31-го предприятия, они могут начать работу со вторника, 21 июля.

Согласно новым правилам, для открытых летних веранд теперь обязательны: работа персонала в средствах индивидуальной защиты; организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню (или онлайн-меню); расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами. При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

Решение об открытии остальных предприятий общественного питания, готовых работать в формате летних веранд, будет приниматься по результатам завершения оценки готовности с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе. О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).

Список открытых летних веранд.

ИСТОЧНИК KP.RU