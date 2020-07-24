Десять выпускников Томска набрали 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике
Стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, который проходил в Томской области 10 июля. Максимальный балл получили десять выпускников из Томска, сообщила пресс-служба региональной администрации. Среди стобалльников — два выпускника Томского физико-технического лицея и восемь выпускников Лицея при ТПУ, причем у четверых лицеистов ТПУ это уже второй максимальный результат.
Отметим, что всего в экзамене приняли участие 2824 человека, из них 298 получили высокий результат на экзамене — больше 81 балла.
В прошлом году по математике профильного уровня 100 баллов набрали пять участников ЕГЭ.
Напомним, 22 июля стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В Томской области 100 баллов набрали 17 выпускников, результат выше 81-го балла получили 1252 участника.
ИСТОЧНИК KP.RU