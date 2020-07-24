2020-07-24T07:30:25+03:00
Общество

Десять выпускников Томска набрали 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

Максимальных результатов в этом году в два раза больше, чем в прошлом
Алина Пермякова
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Всего в экзамене приняли участие 2824 человека.Всего в экзамене приняли участие 2824 человека.Фото: из открытых источников
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Стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, который проходил в Томской области 10 июля. Максимальный балл получили десять выпускников из Томска, сообщила пресс-служба региональной администрации. Среди стобалльников — два выпускника Томского физико-технического лицея и восемь выпускников Лицея при ТПУ, причем у четверых лицеистов ТПУ это уже второй максимальный результат.

Отметим, что всего в экзамене приняли участие 2824 человека, из них 298 получили высокий результат на экзамене — больше 81 балла.

В прошлом году по математике профильного уровня 100 баллов набрали пять участников ЕГЭ.

Напомним, 22 июля стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В Томской области 100 баллов набрали 17 выпускников, результат выше 81-го балла получили 1252 участника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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