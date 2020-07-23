В медсанчасти № 2 Томска , где лечат пациентов с коронавирусом, заработал компьютерный томограф

23 Июль 2020 2020-07-23T14:05:17+03:00

Для выявления COVID-19 здесь теперь есть все необходимые методы диагностики

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Завершающим звеном в схеме обследования пациентов медико-санитарной части № 2 Томска стал новый компьютерный томограф, диагностику на котором будут проходить томичи с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.

– Компьютерная томография – это один из методов для диагностики пневмонии, вызванной COVID-19. Она используется наряду с ПЦР-диагностикой и лабораторными исследованиями. До появления оборудования пациенты проходили томографию по полисам ОМС в «ЦКБ» на Больничной, но это занимало дополнительное время. Теперь у нас действует полный цикл диагностики, – пояснил главный врач медико-санитарной части № 2 Алексей Михленко.

Как отметил главврач, возможности аппаратуры позволяют делать томографию различных органов и тканей, скелета, что востребовано при регулярных дежурствах 2-й медсанчасти по «скорой помощи».

Стоимость томографа – 49 млн рублей, он закуплен за счет средств федерального бюджета.Монтаж оборудования стартовал 9 июля.

Ранее сообщалось, что с 23 июля клиника "Больничная" прекратила прием пациентов, поступающих по скорой помощи, с подозрением на COVID-19 или имеющих подтвержденный коронавирус. На протяжении двух последних месяцев данное медучреждение являлось единственным в областном центре пунктом проведения КТ для таких категорий больных. У дверей клиники ежедневно выстраивались очереди из машин "скорой помощи". Теперь весь поток пациентов будет поступать на диагностику в МСЧ N 2.

ИСТОЧНИК KP.RU