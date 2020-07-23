2020-07-23T07:09:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Клиника «Больничная» в Томске прекратила прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него

Томичи, поступающие по «скорой помощи», ранее только здесь могли пройти КТ легких
Алиса Селезнева
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Теперь у дверей клиники не будет стоят очередь из "скорых".Теперь у дверей клиники не будет стоят очередь из "скорых".Фото: из открытых источников
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- 22 июля стал последним день работы службы КТ-диагностики "Клиники "Больничная" для пациентов скорой медицинской помощи Томска. С 23 июля отделение рентген-диагностики будет работать в обычном режиме для всех жителеи нашего города. Возобновит прием пациентов и травмпункт, – говорится в сообщении, размещённом на сайте и на страницах соцсетей медицинского учреждения.

Напомним, "Клиника "Больничная", на протяжении двух последних месяцев, была единственным сортировочным пунктом томских пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, осуществляя для них КТ органов груднои клетки (легких). Выделение отдельного пункта диагностики для данных категорий пациентов позволило минимизировать угрозу распространения инфекции, не увеличивать коечныи фонд COVID-госпиталеи областного центра. У дверей клиники ежедневно выстраивались километровые очереди из машин "скорой помощи".

- За время работы службы в таком режиме было проведено несколько тысяч исследовании жителям города Томска и области по полису ОМС, при этом не заболел ни один сотрудник клиники, работающии в "краснои " зоне", – отмечается в сообщении.

Причина, по которой клиника далее не будет проводить КТ-исследования пациентам с COVID-19, не уточняется. Также пока неизвестно в каком медицинском учреждении Томска будет теперь проводиться КТ-диагностика таких пациентов. Мы рассчитываем в ближайшее время получить комментарий регионального оперштаба по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что в МСЧ N 2, где развернут самый большой респираторный госпиталь для коронавирусных больных, 9 июля стартовал монтаж оборудования для компьютерной томографии. 49 млн рублей на его приобретение были выделены из федерального бюджета. Монтаж ориентировочно должен был занять около месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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