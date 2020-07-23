2020-07-23T10:20:59+03:00
Происшествия

МЧС: 14 человек утонули на водоемах Томской области с начала 2020 года

Всего за это время зафиксировано 19 происшествий
Алина Пермякова
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Сотрудники ГИМС за это время спасли девять человек.Сотрудники ГИМС за это время спасли девять человек.Фото: из открытых источников
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С начала 2020 года погибли 14 человек на водоемах Томской области, четверо из них были детьми. Всего в текущем году зафиксировано 19 водных происшествий в регионе, девять человек спасли сотрудники ГИМС, сообщил Сергей Егоров, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Томской области.

Основными причинами происшествий на воде отмечаются купание в необорудованных местах и в нетрезвом виде, а детская гибель происходит, когда взрослые оставляют их без присмотра.

Как отметил Сергей Егоров, государственной инспекцией по маломерным судам спасено девять человек за год. Так, в Томске 8 июля внештатный инспектор ГИМС Алексей Новиков спас двух подростков — они поплыли за унесенным течением надувным кругом в Томи и начали тонуть. Также помощь оказывают томичи-очевидцы. Ранее мы рассказывали о том, как чемпион России по греко-римской борьбе спас тонущих девочек на реке Томи.

Добавим, что сейчас в Томской областной поисково-спасательной службе работают 24 спасателя, из них пять могут проводить водолазные работы. В этом году ПСС провели уже 14 водолазных работ по поиску предположительно утонувших людей. Нашли из них водолазы только шесть погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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