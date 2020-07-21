2020-07-21T12:02:58+03:00
Общество

Предотвращенная трагедия: чемпион России по греко-римской борьбе спас тонущих девочек на реке Томи

Беспечность во время купания чуть не унесла две детских жизни
Алиса Селезнева
Поделиться:
Отдых на реке едва не обернулся двойной трагедией.Отдых на реке едва не обернулся двойной трагедией.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Минувший воскресный вечер, 19 июля, едва не унес две детских жизни на реке Томи, возле села Коларово. Две девочки - подружки во время купания отплыли слишком далеко от берега и начали тонуть. Одним из первых заметил, что с юными купальщицами происходит что-то неладное томич Ядгар Мирпулатов, отдыхавший вместе со своей семьей.

- Мы с женой и детьми выехали за город прогуляться по берегу Томи. Уже возвращаясь к машине, заметил, что в реке два ребенка ведут себя неестественно: бьют руками по воде, пытаясь удержаться на поверхности. Я сразу же понял, что дети тонут – это были девочки лет 10-12. В этот же момент неладное заметил и отец одной из девочек, находившийся не берегу. Практически одновременно мы кинулись в воду и поплыли к ним, - рассказал Ядгар.

Когда взрослые подплыли к девочкам, одна из них почти уже скрылась под водой, а вторая изо всех сил размахивала руками. Последнюю Ядгар Мирпулатов доставил на безопасную глубину и поплыл помогать мужчине спасать второго ребенка. Позже к спасательной операции присоединился еще один мужчина. Втроем взрослые вытащили подростка на берег. К счастью, медицинская помощь спасенным детям не потребовалась.

- Это место, где чуть не произошла трагедия, я хорошо знаю, - продолжает Ядгар. – Там очень резкие перепады глубины, сильное течение и водовороты. Даже людям, умеющим хорошо плавать, опасно купаться в этом месте. Спортсменам тяжело в такой ситуации, а это дети. Хотелось бы как-то всех предупредить об этом. Я даже в администрацию района сходил, чтобы обозначить эту проблему.

Ядгар Мирпулатов - чемпион России по греко-римской борьбе и призер чемпионатов мира среди ветеранов. Фото: из открытых источников

Ядгар Мирпулатов - чемпион России по греко-римской борьбе и призер чемпионатов мира среди ветеранов.Фото: из открытых источников

На видео, снятым на камеру мобильного телефона женой Ядгара, и опубликованном на сайте ГУ МЧС по Томской области, запечатлен момент, когда взрослые спасают второго ребенка.

Добавим, Ядгару Мирпулатову 40 лет, он работает коммерческим директором одной из организаций областного центра, а также является чемпионом России и бронзовым призером чемпионатов мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Теперь среди его жизненных достижений есть и спасенные детские жизни. Из всех возможных наград - эта самая ценная...

Коларово, спасение девочек..

й

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Томской области до 2021 года будет создан региональный проектный институт
Молодой геймер из Томской области украл с чужого счета крупную сумму и потратил на онлайн-игры
В томском мегарайоне «Южные ворота» будет построена поликлиника
Томские медики разработали комплекс упражнений для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
Губернатор проинспектировал сооружение тоннеля под железной дорогой Тайга – Томск
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: сразу 115 новых случаев заражения
Сергей Жвачкин предложил установить памятную стелу на въезде в Томск
Житель Томской области стал победителем фотоконкурса «Моя Планета»
Томичку сбила машина на пешеходном переходе, полиция ищет очевидцев ДТП
Три новых ТОСа создадут в Ленинском и Кировском районах Томска
С начала 2020 года в Томске установили свыше 900 дорожных знаков
В Томске за выходные «одели» в асфальт почти 15 тысяч «квадратов» дорог
Фирменный поезд «Томич» на днях выходит из-под коронавирусных ограничений
Пьяный житель Томской области на чужом дне рождения сломал руку имениннице, ребра – ее подруге
Горячую воду в Томске уже получили свыше 1200 многоэтажек
В Томской области иномарка сбила 20-летнего велосипедиста
До +25 и грозы: томские синоптики дали прогноз на третью декаду июля
За месяц в Томский политех подано больше 5 000 заявлений от абитуриентов
Томская область лидирует по молочным надоям среди соседей по СФО
«Томский дворик»: более 500 заявок поступило на традиционный конкурс
Бронируем столики: завтра в Томске откроются больше 30 летних веранд
Около Томска полицейские гнались за водителем, который уходил от них на ЗИЛе
В Думу города Томска делегируют своих кандидатов восемь политических партий
В хозяйствах Томской области увеличилось поголовье свиней и птицы
В Карелии найден мошенник, отправивший торт вместо телефонов жительнице Томской области
Робинзон на Чулыме: томича, потерпевшего «кораблекрушение», спасли сотрудники МЧС
В 2020 году томские рыбные хозяйства планируют рекордный за 40 лет объем улова
В Томской области количество студентов колледжей и техникумов вырастет до 25 тысяч