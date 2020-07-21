Предотвращенная трагедия: чемпион России по греко-римской борьбе спас тонущих девочек на реке Томи

Минувший воскресный вечер, 19 июля, едва не унес две детских жизни на реке Томи, возле села Коларово. Две девочки - подружки во время купания отплыли слишком далеко от берега и начали тонуть. Одним из первых заметил, что с юными купальщицами происходит что-то неладное томич Ядгар Мирпулатов, отдыхавший вместе со своей семьей.

- Мы с женой и детьми выехали за город прогуляться по берегу Томи. Уже возвращаясь к машине, заметил, что в реке два ребенка ведут себя неестественно: бьют руками по воде, пытаясь удержаться на поверхности. Я сразу же понял, что дети тонут – это были девочки лет 10-12. В этот же момент неладное заметил и отец одной из девочек, находившийся не берегу. Практически одновременно мы кинулись в воду и поплыли к ним, - рассказал Ядгар.

Когда взрослые подплыли к девочкам, одна из них почти уже скрылась под водой, а вторая изо всех сил размахивала руками. Последнюю Ядгар Мирпулатов доставил на безопасную глубину и поплыл помогать мужчине спасать второго ребенка. Позже к спасательной операции присоединился еще один мужчина. Втроем взрослые вытащили подростка на берег. К счастью, медицинская помощь спасенным детям не потребовалась.

- Это место, где чуть не произошла трагедия, я хорошо знаю, - продолжает Ядгар. – Там очень резкие перепады глубины, сильное течение и водовороты. Даже людям, умеющим хорошо плавать, опасно купаться в этом месте. Спортсменам тяжело в такой ситуации, а это дети. Хотелось бы как-то всех предупредить об этом. Я даже в администрацию района сходил, чтобы обозначить эту проблему.

Ядгар Мирпулатов - чемпион России по греко-римской борьбе и призер чемпионатов мира среди ветеранов.Фото: из открытых источников

На видео, снятым на камеру мобильного телефона женой Ядгара, и опубликованном на сайте ГУ МЧС по Томской области, запечатлен момент, когда взрослые спасают второго ребенка.

Добавим, Ядгару Мирпулатову 40 лет, он работает коммерческим директором одной из организаций областного центра, а также является чемпионом России и бронзовым призером чемпионатов мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Теперь среди его жизненных достижений есть и спасенные детские жизни. Из всех возможных наград - эта самая ценная...

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