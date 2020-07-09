В МСЧ №2 Томска, где лечат COVID-пациентов, через месяц заработает компьютерный томограф
- В медико-санитарной части №2 начинается монтаж оборудования для проведения компьютерной томографии. Компьютерный томограф стоимостью 49 млн рублей был приобретен за счет средств федерального бюджета, - сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.
- Современный компьютерный томограф позволяет получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения. Процедура сканирования выполняется быстро - от 5 до 20 минут - независимо от телосложения пациента. Кроме того, медицинский работник имеет возможность настроить нужные параметры сканирования индивидуально для каждого пациента, - отметил главный врач МСЧ №2 Алексей Михленко.
Он также подчеркнул, что компьютерная томография не является определяющим фактором при диагностике пневмонии, вызванной COVID-19. Она используется наряду с ПЦР-диагностикой, лабораторными исследованиями.
Монтаж оборудования ориентировочно продлится около месяца.
Напомним, сейчас все пациенты с подозрением на COVID-19 или уже имеющие этот диагноз проходят компьютерную томографию (КТ) в одном учреждении – частной клинике "ЦКБ" на улице Больничной. Это позволяет минимизировать риск распространения инфекции. У клиники есть отдельный вход, она закрыта для посещения любых других пациентов. После этого пациентов развозят по другим медицинским организациям.
Установка дополнительного компьютерного томографа позволит разгрузить клинику и у нее не будут скапливаться очереди из «скорых», как это происходит сейчас.
Сейчас КТ всем томичам, больных коронавирусом или с подозрением на него, делают в частной клинике. У нее стоят очереди из "скорых". фото: РИА ТомскФото: из открытых источников
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