2020-07-21T11:25:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса

Он стал 27-ой по счету жертвой пандемии в нашем регионе
Алиса Селезнева
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Коронавиурс унес жизнь еще одного жителя Томской области.Коронавиурс унес жизнь еще одного жителя Томской области.Фото: из открытых источников
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Сегодня ,21 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 27 человек.

- Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, хронической болезнью почек, болезнями сердечно-сосудистой системы. Также скончавшийся входил в группу риска по возрасту, - прокомментировали в региональном оперштабе.

Ранее мы сообщали, что сегодня в регионе было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – сразу 115.

- Из 115-ти заболевших COVID-19 за последние сутки 67 – работники Казанского нефтегазоконденсатного месторождения в Парабельском районе, - пояснили представители оперштаба.

Среди всех выявленных у 11-ти человек пневмония, у 26-ти – признаки ОРВИ, у 78-ми инфекция протекает бессимптомно. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 66 человек. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 2034 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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