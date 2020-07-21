Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса

21 Июль 2020 2020-07-21T11:25:50+03:00

Коронавиурс унес жизнь еще одного жителя Томской области. Фото: из открытых источников

Он стал 27-ой по счету жертвой пандемии в нашем регионе

Изменить размер текста: A A

Сегодня ,21 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 27 человек.

- Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, хронической болезнью почек, болезнями сердечно-сосудистой системы. Также скончавшийся входил в группу риска по возрасту, - прокомментировали в региональном оперштабе.

Ранее мы сообщали, что сегодня в регионе было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – сразу 115.

- Из 115-ти заболевших COVID-19 за последние сутки 67 – работники Казанского нефтегазоконденсатного месторождения в Парабельском районе, - пояснили представители оперштаба.

Среди всех выявленных у 11-ти человек пневмония, у 26-ти – признаки ОРВИ, у 78-ми инфекция протекает бессимптомно. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 66 человек. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 2034 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU