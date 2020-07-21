Коронавирус в Томске: сразу 115 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 3 608
Число заболевших превысило 3600Фото: из открытых источников
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Сегодня, 21 июля, в Томской области выявлено сразу 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3608 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 5842 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, 153 пациента скончались, 8 782 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 783 328 человек, 12 580 скончались, 562 384 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU