Коронавирус в Томске: сразу 115 новых случаев заражения

21 Июль 2020 2020-07-21T10:57:41+03:00

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Сегодня, 21 июля, в Томской области выявлено сразу 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3608 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5842 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, 153 пациента скончались, 8 782 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 783 328 человек, 12 580 скончались, 562 384 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU