Сергей Жвачкин предложил установить памятную стелу на въезде в Томск

21 Июль 2020 2020-07-21T10:20:13+03:00

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Губернатор Сергей Жвачкин предложил установить памятную стелу в честь присвоения Томску почетного звания города трудовой доблести и разбить сквер на въезде в город в начале площади Южной, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

– Предлагаю установить стелу и разбить сквер в честь присвоения Томску почетного звания города трудовой доблести прямо на въезде в город, там, где сегодня стоит большой зеленый защитный экран, Прошу Евгения Валерьяновича Паршуто и Ивана Григорьевича Кляйна подумать над проектом, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на штабе по строительству объектов национальных проектов.

Напомним, что 2 июля 2020 года, указом президента РФ Владимира Путина Томску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Оно установлено федеральным законом и присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

ИСТОЧНИК KP.RU