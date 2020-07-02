2020-07-02T17:12:30+03:00
Общество

Томску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

Сегодня соответствующий указ подписал президент Российской Федерации
Антонина Ленская
Поделиться:
В городах трудовой доблести будут установлены стелы с гербом и текстом президентского указа.В городах трудовой доблести будут установлены стелы с гербом и текстом президентского указа.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 июля 2020 года, указом президента РФ Владимира Путина Томску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Оно установлено федеральным законом и присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Глава государства поддержал предложение присвоить почетные звания 20 городам, объявил он сегодня на заседании Российского оргкомитета «Победа». Наряду с Томском в список вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

В годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов получали ордена и красные замена Государственного комитета обороны; многочисленные факты личного мужества и трудового героизма их жителей документально подтверждены.

Отметим, что в Томске с 25 июня по 1 июля было организовано народное голосование за присвоение областному центру почетного звания. Как сообщили в мэрии, 145 306 томичей подали свои голоса за эту инициативу.

В городах, удостоенных «доблестного» звания, будут установлены стелы с изображением герба муниципалитета и текстом соответствующего президентского указа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»
На севере Томской области местную жительницу оштрафовали на 2 тысячи рублей за смс-сообщение
В Томске строители обустраивают тротуары и пешеходные пространства
В администрации Томской области обсудили обязательную маркировку товаров
За поправки в Конституцию отдали голоса более 223 тыс. жителей Томской области
Сводный городской студенческий отряд Томска приступил к работе
С 1 июля поезд Томск – Анапа снова двинулся в путь
В Томском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения древесины
Резидент северской ТОР в Томской области будет выпускать диоксид титана
Ежедневно в Томской области проводится более 3 600 исследований на COVID-19
На севере Томской области полицейские задержали подозреваемого в краже женской сумки с деньгами
Коронавирус унес жизни еще троих жителей Томской области
Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19
Проект строительства автодороги Томск - Тайга одобрен государственной экспертизой
Строители возводят последний этаж хирургического корпуса онкодиспансера в Томске
24-летний водитель катал подружек по ночному Томску и врезался в столб
Во всех почтовых отделениях Томской области теперь можно купить полис ОСАГО
В Томской области завели уголовное дело из-за фальшивого протокола собрания жильцов
Когда горят бутылки: в Томске случился пожар в магазине напитков на розлив