2 Июль 2020 2020-07-02T17:12:30+03:00

В городах трудовой доблести будут установлены стелы с гербом и текстом президентского указа. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 2 июля 2020 года, указом президента РФ Владимира Путина Томску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Оно установлено федеральным законом и присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Глава государства поддержал предложение присвоить почетные звания 20 городам, объявил он сегодня на заседании Российского оргкомитета «Победа». Наряду с Томском в список вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

В годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов получали ордена и красные замена Государственного комитета обороны; многочисленные факты личного мужества и трудового героизма их жителей документально подтверждены.

Отметим, что в Томске с 25 июня по 1 июля было организовано народное голосование за присвоение областному центру почетного звания. Как сообщили в мэрии, 145 306 томичей подали свои голоса за эту инициативу.

В городах, удостоенных «доблестного» звания, будут установлены стелы с изображением герба муниципалитета и текстом соответствующего президентского указа.

ИСТОЧНИК KP.RU