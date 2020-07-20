В Карелии найден мошенник, отправивший торт вместо телефонов жительнице Томской области

20 Июль 2020 2020-07-20T12:29:18+03:00

Северчанку он обманул в апреле этого года

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Полиция установила личность мошенника, который отправил жительнице Северска посылку с тортом вместо двух заказанных женщиной телефонов. Им оказался 30-летний житель Республики Карелия, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

Напомним, в апреле жительница Томской области на одном из сайтов нашла объявление о продаже сотовых телефонов, общей стоимостью 12500 рублей. Позвонив на указанный номер, она узнала, что товар может быть выслан почтой. Потерпевшая перевела 6250 рублей на банковскую карту продавца, в ответ получила снимок чека об отправке заказа. После чего она перевела оставшуюся часть сумму, а также оплатила доставку товара почтой. На почте женщина обнаружила вместо приобретенных ею сотовых телефонов коробку с тортом.

Сейчас полиция расследует уголовное дело по статье «мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU