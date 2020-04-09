2020-04-09T08:05:18+03:00
Происшествия

Торт вместо оплаченных смартфонов получила томичка от мошенников

Сладкий «презент» обошелся ей в 12, 5 тысяч рублей
Алиса Селезнева
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Мошенники решили "подсластить" своей жертве потерю денег.Мошенники решили "подсластить" своей жертве потерю денег.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичке, 1981 года рождения.

На одном из сайтов женщина нашла объявление о продаже сотовых телефонов, общей стоимостью 12500 рублей. Позвонив на указанный номер, она узнала, что товар может быть выслан почтой.

- Потерпевшая перевела 6250 рублей на банковскую карту продавца, в ответ получила снимок чека об отправке заказа. После чего она перевела оставшуюся часть сумму, а также оплатила доставку товара почтой. Придя в почтовое отделение и, вскрыв упаковку посылки, женщина обнаружила вместо приобретенных ею сотовых телефонов, коробку с тортом. – сообщает УМВД по Томской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Представители полиции рекомендуют томичам не отвечать на звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495…..или +7499….

Если продавец или покупатель на Интернет-сайте просит пройти к банкомату для операций или сообщить ему номер карты и смс-пароли и коды, поступившие на телефон – Не верьте, это мошенники!

Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через Интернет сайты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт.

Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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