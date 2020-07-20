2020-07-20T09:16:56+03:00
Общество

Переводчиков для работы с иностранными туристами готовят в томском ТИЦе

Мультиязычная среда будет организована в восстановленной арке Горсада
Алина Пермякова
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Туристов собираются принимать после снятия всех ограничительных мер. Фото: мэрия г.Томска.Туристов собираются принимать после снятия всех ограничительных мер. Фото: мэрия г.Томска.Фото: из открытых источников
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Туристский информационный центр Томска готовится к открытию Визит-центра в восстановленной арке Городского сада. Для удобства иностранных туристов здесь создадут мультиязычную среду, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Консультанты со знанием английского, китайского, португальского, французского языков будут привлечены в рамках совместного проекта со студенческой биржей труда «UniProfi» ТГУ. Сейчас специалисты проходят стажировку по краеведению, туризму и специализированной лексике для обслуживания иностранных гостей Визит-Центра.

Как отмечается в сообщении, туристский информационный центр Томска собирается принять гостей в помещениях восстановленной в своем исторической облике арки Городского сада после снятия всех ограничительных мер.

Напомним, в 2019 году начался процесс восстановления арки Городского сада. Строители выполнили устройство фундаментной плиты, колонн, кровли, возвели кирпичные стены, смонтировали системы электроснабжения и отопления, выполнили внутренние отделочные работы, оштукатурили и покрасили фасад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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