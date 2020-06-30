2020-06-30T08:17:52+03:00
Общество

Новая арка Горсада в Томске станет информационным центром для туристов

Здесь будут продаваться сувениры и предлагать экскурсии по достопримечательностям
Алиса Селезнева
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Арка Горсада - знаковое место для нескольких поколений томичей.Арка Горсада - знаковое место для нескольких поколений томичей.Фото: из открытых источников
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В ближайшие недели Туристско-информационный центр Томска переедет в восстановленную арку Городского сада. - Помещения внутри нее оборудуют сенсорным экраном, выставочными стендами, удобной мебелью. Также здесь планируется разместить сувенирный магазин, помещение для работы экскурсоводов, презентационную и переговорную зоны. Рядом со зданием будет обустроена велосипедная парковка, - сообщила во вторник пресс- служба мэрии.

Напомним, входная арка с колоннами и кассами, в стиле ампир, была построена в 1950-е годы. В 2016 году сооружение обследовали специалисты ТГАСУ и выявили реальную угрозу его обрушения. Два года назад арка была демонтирована на условиях последующего восстановления. В 2019 году этот процесс стартовал за счет внебюджетных средств. Подрядчиком на объекте выступило ООО «Томскремстройпроект».

- Строители выполнили устройство фундаментной плиты, колонн, кровли, возвели кирпичные стены, смонтировали системы электроснабжения и отопления, выполнили внутренние отделочные работы, оштукатурили и покрасили фасад, - отмечается в сообщении городской администрации.

Следующим шагом станет благоустройство прилегающей территории. Его также планируют выполнить за счет внебюджетных средств. Как отметил и.о. начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Владислав Усов предварительные договоренности со спонсорами уже достигнуты. В частности, за счет выделенных ими средств, прилегающие к арке тротуары выложат декоративной плиткой. Эти работы начнутся сразу после того, как с объекта уйдут строители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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