В Томской области пять новых мастеров спорта России

13 Июль 2020 2020-07-13T11:43:01+03:00

С начала 2020 года в Томской области 29 новых мастеров спорта России. Фото: из открытых источников

Звание присвоено спортсменам по пауэрлифтингу и художественной гимнастике

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Пятерым спортсменам по пауэрлифтингу и художественной гимнастике в Томской области присвоено звание «Мастер спорта России», согласно приказу Министерства спорта от 30 июня 2020 года, сообщила пресс-служба департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Так, по пауэрлифтингу в регионе четыре новых мастера спорта: Степан Гуляндин, Евгений Зленко, Дарья Кравчук и Дмитрий Трубченко.

В художественной гимнастике новым мастером спорта стала Диана Кащеева.

Напомним, ранее первому чемпиону мира Томской области по кикбоксингу Тургаю Мамедову было присвоено звание «Мастер спорта международного класса».

Всего с начала 2020 года в Томской области 29 новых мастеров спорта России по 16 видам спорта, четыре мастера спорта международного класса в четырех видах спорта и один новый заслуженный мастер спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU