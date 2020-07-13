В Томской области пять новых мастеров спорта России
Пятерым спортсменам по пауэрлифтингу и художественной гимнастике в Томской области присвоено звание «Мастер спорта России», согласно приказу Министерства спорта от 30 июня 2020 года, сообщила пресс-служба департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.
Так, по пауэрлифтингу в регионе четыре новых мастера спорта: Степан Гуляндин, Евгений Зленко, Дарья Кравчук и Дмитрий Трубченко.
В художественной гимнастике новым мастером спорта стала Диана Кащеева.
Напомним, ранее первому чемпиону мира Томской области по кикбоксингу Тургаю Мамедову было присвоено звание «Мастер спорта международного класса».
Всего с начала 2020 года в Томской области 29 новых мастеров спорта России по 16 видам спорта, четыре мастера спорта международного класса в четырех видах спорта и один новый заслуженный мастер спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU