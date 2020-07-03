2020-07-03T14:28:23+03:00
Спорт

Томскому кикбоксеру Тургаю Мамедову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»

Он стал первым чемпионом мира по кикбоксингу в регионе
ИГОРЬ ТЮРИН
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Поздравляем нашего чемпиона!Поздравляем нашего чемпиона!Фото: из открытых источников
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Приказом Министра спорта РФ № 39 нг от 30 июня 2020 года томскому спортсмену Тургаю Мамедову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса», сообщает департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту региональной администрации.

Тургай Мамедов – первый чемпион мира по кикбоксингу в Томской области. Чемпионом мира Тургай стал в октябре 2019 года в городе Сараево (Босния и Герцеговина). На ринге его соперниками были спортсмены из Италии, Казахстана, Турции и Болгарии.

По итогам четырех поединков в весовой категории 71 килограмм Тургай стал победителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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