Томскому кикбоксеру Тургаю Мамедову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»

3 Июль 2020 2020-07-03T14:28:23+03:00

Он стал первым чемпионом мира по кикбоксингу в регионе

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Приказом Министра спорта РФ № 39 нг от 30 июня 2020 года томскому спортсмену Тургаю Мамедову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса», сообщает департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту региональной администрации.

Тургай Мамедов – первый чемпион мира по кикбоксингу в Томской области. Чемпионом мира Тургай стал в октябре 2019 года в городе Сараево (Босния и Герцеговина). На ринге его соперниками были спортсмены из Италии, Казахстана, Турции и Болгарии.

По итогам четырех поединков в весовой категории 71 килограмм Тургай стал победителем.

ИСТОЧНИК KP.RU