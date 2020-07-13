Мотоциклист и его спутница, сбитые вчера на трассе под Томском, находятся в крайне тяжелом состоянии
- Три человека были госпитализированы в Шегарскую районную больницу после ДТП, которое произошло вчера, 12 июля, на 56 километре автодороги Томск — Каргала — Колпашево. Двое пострадавших - 37-летняя женщина и 34-летний мужчина - находятся в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии. Пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила сегодня пресс-служба облздрава.
Еще один пострадавший, 43-летний мужчина, госпитализирован в хирургическое отделение медучреждения. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Добавляется, что на месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи Шегарской районной больницы.
Напомним, в воскресенье вечером нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ 21070, выехал на встречку и врезался в мотоцикл Honda.
ИСТОЧНИК KP.RU