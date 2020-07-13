2020-07-13T05:27:28+03:00
Происшествия

На трассе под Томском нетрезвый водитель ВАЗа сбил мотоциклиста

В результате аварии пострадали и доставлены в больницу трое человек
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Мотоцикл Honda и автомобиль ВАЗ столкнулись вчера вечером, около 20 часов 35 минут, на 56 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21070, 1981 года рождения, двигаясь со стороны с. Мельниково в сторону г. Томска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мотоциклом Honda, двигавшегося во встречном направлении, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области

В результате столкновения , пострадали и были доставлены в больницу трое человек: водитель мотоцикла, его пассажирка, а также пассажир «семерки». Как сообщают полицейские, водитель отечественной легковушки находился в состоянии опьянения и не имеет права управления транспортным средством. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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