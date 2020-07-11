Патрули на томских водоемах усилят, чтобы избежать трагедий
С 11 июля спасатели вместе с полицейскими, чиновниками, общественниками и волонтерами выйдут в профилактические рейды по местам отдыха у воды. Такое решение было принято на внеочередном заседании межведомственной областной комиссии по ЧС, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Томской области.
— Традиционно с приходом тепла многие жители региона организуют свой отдых вблизи водоемов, где, к сожалению, из-за нарушения мер безопасности происходят и трагические случаи, — прокомментировал на совещании чрезвычайной комиссии заместитель губернатора Томской области Игорь Толстоносов.
Дополнительное влияние оказывают условия пандемии, в которых школы и лагеря отказались от проведения организованного отдыха детей, а официальные пляжи закрыты для посещений, отметили в сообщении.
Сегодня берега водоемов контролируют государственная инспекция по маломерным судам и мобильные патрульные группы из числа работников различных ведомств. С 11 июля к ним присоединятся органы местного самоуправления, сотрудники полиции, члены специализированных общественных организаций «Восвод», «Россоюзспас», студенческого корпуса спасателей, а также добровольцы и старосты районных поселений.
По статистике областного УМЧС ежегодно спасатели фиксируют порядка 60 происшествий на воде. В 2020 году с начала летнего сезона произошло уже более 10 ЧП, подтверждена гибель 9 человек.
Напомним, 9 июля спасатели обнаружили тело предположительно утонувшей 15-летней девочки в Оби в Молчановском районе Томской области. 10 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка по статье «причинение смерти по неосторожности».
ИСТОЧНИК KP.RU