Cпасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в Молчановском районе Томской области

10 Июль 2020 2020-07-10T08:10:32+03:00

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В четверг вечером, 9 июля, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обнаружили тело 15-летней девушки, предположительно утонувшей в Оби, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Напомним, о пропаже девушки на Оби в селе Сарафановка Молчановского района стало известно 7 июля. Несколько дней в поисках участвовали сотрудники полиции, ГИМС и работники сельского поселения.

Девушка вместе с семью другими несовершеннолетними купалась в реке. Они были под присмотром взрослых, однако две девочки начали тонуть. Только одну из них удалось спасти, отметила пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.

Сейчас Следственным комитетом проводится проверка по факту гибели 15-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU