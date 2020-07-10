Cпасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в Молчановском районе Томской области
В четверг вечером, 9 июля, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обнаружили тело 15-летней девушки, предположительно утонувшей в Оби, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Напомним, о пропаже девушки на Оби в селе Сарафановка Молчановского района стало известно 7 июля. Несколько дней в поисках участвовали сотрудники полиции, ГИМС и работники сельского поселения.
Девушка вместе с семью другими несовершеннолетними купалась в реке. Они были под присмотром взрослых, однако две девочки начали тонуть. Только одну из них удалось спасти, отметила пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.
Сейчас Следственным комитетом проводится проверка по факту гибели 15-летнего подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU