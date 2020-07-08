2020-07-08T12:51:43+03:00
Общество

МЧС предупреждает: завтра томичей снова ждут сильные грозы, ливни и град

На территории региона также возможны порывы ветра до 20 м/с
Алина Пермякова
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Неделей ранее в Томске прошла сильная гроза с градомНеделей ранее в Томске прошла сильная гроза с градомФото: из открытых источников
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По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля, в четверг, в Томске и области ожидаются грозы, местами кратковременные дожди, при грозах сильные ливневые. В том числе возможен град, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Также возможно возникновение чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падение деревьев и слабозакрепленных конструкций, затопление ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов. Жителям области необходимо соблюдать правила личной безопасности при ухудшении погодных условий, отмечается в сообщении.

Напомним, 2 июля в Томске прошли сильные ливни и грозы, сопровождавшиеся шквалистым ветром и градом. Затопило несколько улиц города, на Степановке упал строительный кран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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