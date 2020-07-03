2020-07-03T06:31:50+03:00
Общество

Коммунальщики работали ночью, чтобы устранить последствия вчерашнего «шторма» в Томске

Они убирали с улиц упавшие деревья, откачивали воду из подвалов
Алиса Селезнева
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Томск вчера оказался под натиском непогоды.Томск вчера оказался под натиском непогоды.Фото: из открытых источников
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Вчера, после обеда, в Томске прошли сильные ливни, грозы, сопровождавшиеся шквалистым ветром и градом. По информации городской «Оперативно-дежурной службы», в первый час после «шторма» диспетчеры приняли от томичей 8 сообщений о падении или повреждении деревьев, 4 случаях подтопления подвалов, 3 случаях подтопления с кровли и одном отключении электроснабжения. На Степановке от порывов ветра даже упал строительный кран. К счастью, никто не пострадал. Пользователи соцсетей активно делились фото и видео- доказательствами разгула стихии.

фото: "Регион-70" (Вконтакте) Фото: из открытых источников

фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников

- «ТомскСАХ» вывел в ночь для работы более 30 единиц спецтехники. Это подметально-вакуумные машины, самосвалы, тракторы и пр. Было увеличено число специалистов, работающих в трех бригадах ручными бензопилами. Вечером и ночью они объезжали улицы на самосвалах, освобождая проезжую часть и тротуары от упавших деревьев и крупных веток, - сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты компании «Горсети» оперативно восстановили подачу электроэнергии в мкр. Степановка, на участках ул. Котовского, Красноармейской, Войлочная заимка, Московский тракт и др.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в областном центре также возможны грозы, ливни и усиление ветра. В связи с этим, МЧС напоминает томичам о необходимости соблюдения мер личной безопасности. Горожанам рекомендуется быть внимательными при движении по улично-дорожной сети, при пересечении проезжей части, и соблюдать осторожность возле дорожных знаков, световых опор и рекламных конструкций.

2.07.2020,Томск..Алиса Селезнева

ИСТОЧНИК KP.RU

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