Сгоревший храм в селе Зоркальцево под Томском будет восстановлен

6 Июль 2020 2020-07-06T07:46:19+03:00

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В минувшую субботу,4 июля, в селе Зоркальцево Томского района во время грозы загорелся деревянный храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».

- От первого удара молнии отключилась подстанция электропитания. Второй удар пришелся на здание храма: в районе южного крыльца молния прожгла стену выше двери в ширину на 4 метра. Через две минуты настоятель и несколько прихожан сумели один раз зайти в храм, который был наполнен едким дымом. Удалось спасти антиминс, праздничное Евангелие, дарохранительницу и крестильный ящик. Больше в храм зайти было невозможно, - говорится на официальном сайте прихода .

Благодаря слаженным действиям добровольцев и пожарных экипажей, окружающие постройки удалось отстоять. Ни один человек не пострадал. Пожар был локализован за полтора часа, однако храм выгорел полностью, от него осталось лишь пепелище.

Часть святынь удалось спасти.Фото: из открытых источников

- В понедельник, 6 июля, будет сформирован попечительский совет, расчистка пожарища начнется во вторник. Желающие получать информацию о ходе работ могут подключиться к группе "Возродим храм" по ссылке , - отмечается в сообщении. В нем также приводятся реквизиты для оказания финансовой помощи в восстановлении храма. Его настоятель, о. Максим Миронов, и прихожане намерены возродить святыню.

Напомним, храм Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" в селе Зоркальцево был построен в 1873 году. В 1933 году, в годы антирелигиозных гонений, храм был закрыт, использовался в качестве клуба и под хозяйственные нужды. В 1987 году во время перестройки, здание церкви вернули верующим в полуразрушенном состоянии. На пожертвования православных томичей и жителей села оно было восстановлено, и в 2009 году здесь снова начали проводить богослужения. Многие жители областного центра приезжали сюда, чтобы крестить детей, венчаться.

таким храм был до рокового пожара.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU