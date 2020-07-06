2020-07-06T07:46:19+03:00
Общество

Сгоревший храм в селе Зоркальцево под Томском будет восстановлен

Желающие могут уже сейчас перечислить пожертвования на возрождение святыни
Алиса Селезнева
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Храм сгорел практически дотла.Храм сгорел практически дотла.Фото: из открытых источников
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В минувшую субботу,4 июля, в селе Зоркальцево Томского района во время грозы загорелся деревянный храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».

- От первого удара молнии отключилась подстанция электропитания. Второй удар пришелся на здание храма: в районе южного крыльца молния прожгла стену выше двери в ширину на 4 метра. Через две минуты настоятель и несколько прихожан сумели один раз зайти в храм, который был наполнен едким дымом. Удалось спасти антиминс, праздничное Евангелие, дарохранительницу и крестильный ящик. Больше в храм зайти было невозможно, - говорится на официальном сайте прихода .

Благодаря слаженным действиям добровольцев и пожарных экипажей, окружающие постройки удалось отстоять. Ни один человек не пострадал. Пожар был локализован за полтора часа, однако храм выгорел полностью, от него осталось лишь пепелище.

Часть святынь удалось спасти. Фото: из открытых источников

Часть святынь удалось спасти.Фото: из открытых источников

- В понедельник, 6 июля, будет сформирован попечительский совет, расчистка пожарища начнется во вторник. Желающие получать информацию о ходе работ могут подключиться к группе "Возродим храм" по ссылке , - отмечается в сообщении. В нем также приводятся реквизиты для оказания финансовой помощи в восстановлении храма. Его настоятель, о. Максим Миронов, и прихожане намерены возродить святыню.

Напомним, храм Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" в селе Зоркальцево был построен в 1873 году. В 1933 году, в годы антирелигиозных гонений, храм был закрыт, использовался в качестве клуба и под хозяйственные нужды. В 1987 году во время перестройки, здание церкви вернули верующим в полуразрушенном состоянии. На пожертвования православных томичей и жителей села оно было восстановлено, и в 2009 году здесь снова начали проводить богослужения. Многие жители областного центра приезжали сюда, чтобы крестить детей, венчаться.

таким храм был до рокового пожара. Фото: из открытых источников

таким храм был до рокового пожара.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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