2020-07-04T14:55:11+03:00
Происшествия

В селе Зоркальцево под Томском сгорел дотла деревянный храм 19-го века

Очевидцы из числа местных жителей говорят, что в него попала молния
Алиса Селезнева
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фото:ГУ МЧС по Томской областифото:ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
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4 июля днем в окрестностях Томска прошла гроза, сопровождавшаяся порывами шквалистого ветра, однако без последующего сильного ливня. Одним из последствий разбушевавшейся непогоды в селе Зоркальцево Томского района стал пожар в местном деревянном храме Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия». Во всяком случае, очевидцы из числа местных жителей написали в соцсетях, что в здание храма попала молния. Вслед за этим пламя, благодаря сильному ветру, моментально распространилось по строению.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в оперативно-дежурную часть ведомства в 14.46.

Расчеты огнеборцев незамедлительно выехали на место пожара. К моменту их прибытия церковь уже была практически полностью охвачена огнем.

Огонь удалось локализовать в 15:39., затем последовала проливка дымящихся руин.

-Площадь пожара составила 250 квадратных метров; в ликвидации огня участвовали 14 единиц техники и 41 человек. В результате пожара произошло обрушение трех стен и перекрытия.

Несмотря на усилия пожарных, здание сгорело дотла. Фото: из открытых источников

Несмотря на усилия пожарных, здание сгорело дотла.Фото: из открытых источников

Из-за теплового потока и разлетающихся искр существовала угроза распространения огня на восемь соседних домов. Пожарные и местное население не допустили этого, - рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по Томской области. Они также добавили, что пострадавших нет, причины пожара выясняются.

По данным сайта Томской епархии, храм Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" в селе Зоркальцево был построен в 1873 году. В 1933 году, в годы антирелигиозных гонений, храм был закрыт, использовался в качестве клуба и под хозяйственные нужды. В 1987 году во время перестройки, здание церкви вернули верующим в полуразрушенном состоянии. На пожертвования православных томичей и жителей села оно было восстановлено, и в 2009 году здесь снова начали проводить богослужения. При приходе открылась воскресная школа. Многие жители областного центра приезжали сюда, чтобы крестить детей, венчаться.

Храм не удалось спасти от огня. Фото: из открытых источников

Храм не удалось спасти от огня.Фото: из открытых источников

Все,что осталось от былой красоты... Фото: из открытых источников

Все,что осталось от былой красоты...Фото: из открытых источников

- Я знаю этот храм и настоятеля там знаю, и дети мои там крестились. И скажу откровенно, что это место где про секту слова сказать нельзя. Наверное ,последнее место было у нас в городе, где можно было придти, взять свечку, написать записочку, даже взять книжечку какую -нибудь, кому интересно, совершенно бесплатно. Решил заплатить стоит урна для добровольных пожертвований, нет, нет. Поэтому действительно горько от осознания, что такого места больше нет!, - написал один из пользователей паблика «Регион-70» в соцсети «Вконтакте» ( орфография и пунктуация автора не изменены - ред.) Часть комментаторов увидела в пожаре «дурное предзнаменование».

Так церковь выглядела до рокового пожара. Фото: из открытых источников

Так церковь выглядела до рокового пожара.Фото: из открытых источников

Фото: ГУ МЧС по Томской области, паблик "Регион-70" ("Вконтакте")

Деревянная церковь 19 века сгорела дотла в селе Зоркальцево Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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