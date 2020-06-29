Региональный СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Томске

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:58:18+03:00

10-летний мальчик утонул сегодня во время купания в Томи

Изменить размер текста: A A

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика, утонувшего во время купания в реке Томи в г. Томске, - сообщила в понедельник вечером пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагический инцидент произошел сегодня днем, в районе улицы Мельничной в г. Томске.

- В настоящее время следователи СО по Ленинскому району г. Томск проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные действия, - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU