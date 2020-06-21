Число безработных в России втрое выше, чем значится по официальной статистике

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:12:27+03:00

Безработица растет и в Томской области, и в других российских регионах. Фото: Из открытых источников

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15-19 июня сервис по поиску работы SuperJob оценил реальное число безработных в России, проведя тематический опрос.

- В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, не имеющих работы, из 467 населённых пунктов всех федеральных округов страны, - сообщает пресс-служба портала.

По результатам исследования, среди опрошенных россиян, не имеющих работы, состоят на учете в центре занятости как безработные 35%, а не состоят 65%. Причем подобное распределение характерно и для двух столиц, и для регионов в целом. Женщины чаще мужчин становятся на учет в ЦЗН: 38 и 33% соответственно. Россияне с высшим образованием — чаще граждан со средним специальным: 45 и 39%. Больше всего безработных, оформивших официальный статус, — среди россиян 35—44 лет (46%), меньше всего — среди молодежи до 24 лет (17%).

- Правительство сообщает, что на середину июня официально зарегистрировано где-то 2,5 млн безработных. Наш опрос говорит о том, что 2/3 людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные: то есть, к 2,5 млн мы смело можем прибавлять 5, которые находятся в активном поиске. Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. И еще какое-то время ситуация будет нарастать, - прокомментировал президент SuperJob Алексей Захаров.

По его мнению, ситуация начнет меняться с сентября. Восстановление рынка труда до уровня 2019 года займет около пяти лет.

Ранее мы сообщали, что по данным регионального департамента труда и занятости населения на конец мая, безработица в Томской области в период пандемии выросла в 2,5 раза –до 15,17 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы по региону составил 2,8% экономически активного населения (на 1 января 2020 года – 1,1%). Наибольший прирост был зафиксирован в Томске (в 4,5 раза), Асиновском районе (в 3,8 раза) и Стрежевом (в 3,2 раза).

ИСТОЧНИК KP.RU