Безработные жители Томской области получат дополнительную помощь от государства
Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал 10 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Так, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта 2020 года закончился период его выплаты. Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 000 руб. в месяц в июне-августе.
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 руб. Минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4 500 руб.
По данным регионального департамента труда и занятости населения на конец мая, безработица в Томской области в период пандемии выросла в 2,5 раза –до 15,17 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы по региону составил 2,8% экономически активного населения (на 1 января 2020 года – 1,1%). Наибольший прирост был зафиксирован в Томске (в 4,5 раза), Асиновском районе (в 3,8 раза) и Стрежевом (в 3,2 раза).
2 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что количество безработных россиян, состоящих на учете в центрах занятости, составляет 2,1 млн. Ранее он предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице в три раза (до 4 500 руб.) на срок до 1 октября. По мнению чиновника, в III квартале 2020 года будет наблюдаться рост числа безработных, что сделает его наиболее сложным для российского рынка труда.
ИСТОЧНИК KP.RU