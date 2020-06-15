Безработные жители Томской области получат дополнительную помощь от государства

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:14:48+03:00

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Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал 10 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Так, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта 2020 года закончился период его выплаты. Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 000 руб. в месяц в июне-августе.

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 руб. Минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4 500 руб.

По данным регионального департамента труда и занятости населения на конец мая, безработица в Томской области в период пандемии выросла в 2,5 раза –до 15,17 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы по региону составил 2,8% экономически активного населения (на 1 января 2020 года – 1,1%). Наибольший прирост был зафиксирован в Томске (в 4,5 раза), Асиновском районе (в 3,8 раза) и Стрежевом (в 3,2 раза).

2 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что количество безработных россиян, состоящих на учете в центрах занятости, составляет 2,1 млн. Ранее он предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице в три раза (до 4 500 руб.) на срок до 1 октября. По мнению чиновника, в III квартале 2020 года будет наблюдаться рост числа безработных, что сделает его наиболее сложным для российского рынка труда.

ИСТОЧНИК KP.RU