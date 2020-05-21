Смерть в обсерваторе: скончался еще один вахтовик, прибывший в Томск из Якутии

Один из томских вахтовиков, который находился на двухнедельном карантине в обсерваторе под Томском после возвращения с Чаяндинского месторождения, скончался от инсульта – сообщил сегодня региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Мужчине была оказана помощь медработником учреждения и вызвана реанимационная бригада скорой помощи. Пациент был в сознании при госпитализации в Томскую областную клиническую больницу (ТОКБ). В карете скорой помощи ему потребовалось оказание реанимационных действий, которые были выполнены в полном объеме. В тяжелом состоянии вахтовик поступил в региональный сосудистый центр ТОКБ, где ему поставили диагноз "массированный геморрагический инсульт, разрыв артериальной аневризмы. – рассказал главный врач Томской районной больницы, куратор работы обсерваторов Анатолий Музеник.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался 19 мая, на второй день после поступления в инсультный центр ТОКБ. Ему было всего 48 лет.

Как отметили представители оперштаба, при поступлении в обсерватор никто из якутских вахтовиков, на состояние здоровья не жаловался.

- По данным работодателя, каждый из вахтовиков, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации – прокомментировал Анатолий Музеник.

Ранее мы сообщали, что в первой декаде мая в Томскую область вернулись свыше 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, где была зафиксирована вспышка COVID-19. У 59 вахтовиков, вернувшихся в наш регион, был затем диагностирован коронавирус. Девять человек из них с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Напомним, 13 мая в том же обсерваторе, расположенном в лагере «Зеленый мыс», от инфаркта скоропостижно скончался 43-летний мужчина. Как рассказали журналистам его родственники, ранее он не имел никаких сердечно-сосудистых патологий. В настоящее время региональный Следственный комитет проводит проверку данного случая. "Скорая помощь приехала вовремя, (мужчина) умер во время работы реанимационной бригады от инфаркта». - прокомментировал тогда ситуацию оперштаб.

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Также сегодня стало известно, что региональный Следственный комитет приступил к проведению проверки по размещенной в СМИ информации о смерти второго человека в томском обсерваторе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.