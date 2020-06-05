2020-06-05T13:29:54+03:00
Общество

Томские кладбища накануне Троицы еще раз обработали от клещей

В день православного праздника многие горожане приходят на могилы родных и близких
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томские кладбища почти месяц были закрыты для посещений.Томские кладбища почти месяц были закрыты для посещений.Фото: из открытых источников
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7 июня православные отметят праздник Святой Троицы - один из главных в церковном календаре. По народной традиции, в этот день, также, как на Пасху и Радоницу, принято посещать могилы родных и близких.

В целях обеспечения безопасности томичей, «Служба городских кладбищ» совместно с подрядными организациями, накануне Троицы провела повторную обработку всех кладбищ от клещей и грызунов. Также сотрудники навели на территориях погостов порядок, убрав мусор и ветки, благоустроили места захоронений Героев и участников Великой Отечественной войны.

– С 19 мая все муниципальные кладбища открыты для посещения. Многие томичи, которые приходят навести порядок на могилах своих близких, берут у нас инвентарь для работы. С учетом этого мы обработали антибактериальными средствами грабли, метлы, лопаты и пр. Мы просим томичей по возможности использовать на кладбищах и средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и другие меры профилактики коронавируса, – отметила директор «Службы городских кладбищ» Елена Гарус.

Ранее мы сообщали, что томичи не смогли посетить городские кладбища на Радоницу и Пасху . Из-за жестких условий режима самоизоляции и с целью недопущения массового скопления людей, в середине апреля кладбища были закрыты для посещений. Захоронения производились в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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