2020-04-10T09:16:54+03:00
Общество

Томичи не смогут посетить городские кладбища на Радоницу и Пасху

Захоронения будут происходить в обычном режиме
Алиса Селезнева
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Навестить дорогие могилы в ближайшие дни у томичей не получится.Навестить дорогие могилы в ближайшие дни у томичей не получится.Фото: из открытых источников
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- Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации городские кладбища будут закрыты для посещения. Захоронения при этом будут осуществляться в обычном режиме. Ограничения вызваны тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – томичи массово приезжают на могилы родственников и близких. – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Отмечается, что эти меры приняты для обеспечения безопасности томичей.

Власти города также обращают внимание томичей на то, что в соответствии с распоряжением администрации Томской области, начиная с 31 марта, жители региона в период самоизоляции имеют право покинуть место жительство только в случаях: необходимости получения медицинской помощи, посещения ближайших к дому магазинов и аптек, выгула домашних животных на расстоянии не более 200 метров от дома, выноса мусора на придомовую контейнерную площадку, для работы в учреждениях, не приостановивших свою деятельность в период изоляции. В указанный перечень не входит посещение религиозных объектов и кладбищ.

В свою очередь представители РПЦ отмечают, что традиция посещать места захоронений в дни православных праздников является народной и никак не связаны с церковной практикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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