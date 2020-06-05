Томич, пострадавший вчера при столкновении легковушки и дорожного прицепа, умер в больнице

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:28:41+03:00

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38-летний мужчина, доставленный в больницу после ДТП, произошедшего 4 июня на автодороге Камаевка - Асино - Первомайское, скончался в больнице. Информация об этом появилась сегодня на сайте регионального УМВД.

Напомним, автомобиль ВАЗ-2190, под управлением 64-летнего водителя, вчера днем совершил наезд на стоящий на проезжей части КамАЗ с прицепом, который осуществлял дорожные работы. Один из пассажиров легковушки, 34-летний мужчина погиб на месте происшествия, водитель и второй пассажир были доставлены с травмами в медицинское учреждение. Сегодня стало известно о смерти пострадавшего пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU